Дмитрий Свищев: "ФКР следует спортивному принципу - на чемпионат Европы поедет команда Моисеевой"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев считает, что выход команды во главе со скипом Викторией Моисеевой на чемпионат Европы-2016 является заслуженным результатом. В понедельник коллектив Моисеевой в рамках отборочных соревнований "Суперкубок-2016", проходящих в Сочи, одержал победу над командой Анны Сидоровой (4:2) – действующим чемпионом Европы.

– Хочу поздравить команду Моисеевой, – цитирует ТАСС Свищева. – Может, для кого-то стало сюрпризом, что они обыграли чемпионок Европы, но это команда с историей, в ней опытные игроки. И на сегодняшний день они лучше подготовлены, ведь это была не одна игра, а серия до четырех побед, в которой они заслужили право выступать в Шотландии.

Федерация следует спортивному принципу – на чемпионат Европы едет команда Моисеевой. Так часто происходит в спорте – одни спортсмены долго находятся в тени других. Команда Моисеевой долго шла к этому результату. Думаю, им будет сложно, но надеюсь, что они выступят достойно.

Чемпионат Европы по керлингу пройдет в Шотландии с 19 по 25 ноября 2016 года. В турнире примут участие по 10 сильнейших команд континента среди мужчин и женщин.