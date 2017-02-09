09:58 | КЕРЛИНГ

Дмитрий Свищев: "Если не будет политических мотивов, Россия выступит в Пхенчхане"

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Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил надежду, что россияне выступят на Олимпиаде-2018. Ранее на основании отчета независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена ряд спортсменов были отстранены от участия в Играх в Рио.

- Если не будет никаких политических мотивов, сборная России выступит в Пхенчхане. Надеюсь, здравый смысл победит, - сказал Свищев.

Год до Пхенчхана-2018: с надеждой на медали и здравый смысл

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КОММЕНТАРИИ (2)
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совва

Вгыгел _______ это ты китайцам и американцам расскажи... посмеши людей.

10:36

Вгыгел

политических мотивов нет . со стороны русстраны есть много - много скушанного допинга . русстрана впереди всех по кушанью допинга .

10:13

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