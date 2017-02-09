Дмитрий Свищев: "Если не будет политических мотивов, Россия выступит в Пхенчхане"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил надежду, что россияне выступят на Олимпиаде-2018. Ранее на основании отчета независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена ряд спортсменов были отстранены от участия в Играх в Рио.

- Если не будет никаких политических мотивов, сборная России выступит в Пхенчхане. Надеюсь, здравый смысл победит, - сказал Свищев.

Год до Пхенчхана-2018: с надеждой на медали и здравый смысл