Дмитрий Свищев: "Доказали всему миру, что российский керлинг - это не только команда Сидоровой"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев поздравил женскую сборную России с победой на чемпионате Европы. Команда скипа Виктории Моисеевой сегодня выиграла в финале турнира у Швеции - 6:4.

- От лица Федерации керлинга России поздравляю женскую сборную со скипом Викторией Моисеевой с золотыми медалями чемпионата Европы, - цитирует сайт официальной федерации керлинга Свищева. - Эта команда впервые принимает участие в турнире такого уровня и сразу же одержала уверенную победу, преодолев сильнейшие сборные. Мы показали и доказали всему миру, что женский российский керлинг – это не только команда Сидоровой, у нас есть конкуренция и есть сильные игроки, которые могут достойно представить нашу страну на турнире любого уровня.

Команда Виктории Моисеевой проделала огромную работу, и эта медаль досталась им с большим трудом. Надеюсь, что вкус победы будет преследовать нашу женскую сборную на протяжении всего спортивного сезона. Теперь девушкам предстоит сыграть отборочный турнир за право представлять страну на чемпионате мира-2017, и я уверен, что борьба за путевку на второй главный старт сезона будет очень сильная.

Я горжусь выступлением нашей команды и тем успехом, которого она добилась. Мы второй год подряд завоевываем золото, а это говорит о стабильности в работе сборной и о правильной подготовке к самым главным стартам сезона и четырехлетия.