Дмитрий Свищев: "Брызгалова в будущем может выступать с другим партнером в случае дисквалификации Крушельницкого "

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что Анастасия Брызгалова не исключает возможности выступать с другим партнером вместо дисквалифицированного Александра Крушельницкого. По словам главы, такой опыт мог бы пойти спортсменке и всему дуэту на пользу.

Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пхенчхане в дабл-миксте. Однако их результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы Крушельницкого на мельдоний, взятой во время турнира. ФКР совместно с РУСАДА ведет расследование ситуации и сбор доказательств невиновности спортсмена.

В конце мая в Дудинке пройдет этап Мирового тура в дабл-миксте, где Брызгалова выступит в паре с Алексеем Тимофеевым. Ранее спортсменка заявляла, что не хочет участвовать в соревнованиях с кем-либо кроме Крушельницкого.

– Настя сказала, что если в Дудинке все получится, то она подумает, с каким партнером сможет выступать в будущем в случае дисквалификации Крушельницкого, – цитирует "Р-Спорт" Свищева. – Я был бы рад, если бы Настя играла с кем-то, если Сашу отстранят. Он в любом случае когда-то вернется. Возвращаться вдвоем в спорт им будет сложно, ведь керлинг постоянно прогрессирует, каждый год что-то происходит. А так надо будет возвращаться лишь одному из пары.

У Насти есть авторитет на международной арене, соперники ее боятся. А если она уйдет в женский керлинг – там же еще надо отобраться на международные турниры в сборную России, конкуренция там высокая. Я бы на ее месте ориентировался на дабл-микст. Но пока она в раздумьях.

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