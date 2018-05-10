16:02 | КЕРЛИНГ

CAS проведет заседание по делу Крушельницкого не раньше июня

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет разбирательство по делу о нарушении антидопинговых правил российским керлингистом Александром Крушельницким не раньше июня.

 
14 февраля. Пхенчхан. Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ.Крушельницкий дает уроки за 10 тысяч. Это нормально?

– Думаем, заседание в CAS пройдет не раньше июня, – приводит РИА "Новости" слова президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева. – Сейчас адвокаты готовят документы, отправляют их в CAS, который отправляет их на согласование для подготовки позиции уже юристам международной федерации. После этого через четыре дня будет назначена точная дата разбирательства.

В феврале на Олимпиаде в Пхенчхане Крушельницкий и Анастасия Брызгалова стали бронзовыми призерами в дабл-миксте, однако допинг-проба спортсмена, взятая во время Игр, дала положительный результат на мельдоний, и россияне были лишены наград. ФКР создала специальную комиссию, задачей которой является расследование ситуации и сбор доказательств невиновности Крушельницкого. Позднее к расследованию подключилось Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В марте ФКР получила уведомление от CAS, согласно которому Крушельницкий может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.

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https://rsport.ria.ru/others/20180510/1136683120.html​

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