CAS проведет заседание по делу Крушельницкого не раньше июня

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет разбирательство по делу о нарушении антидопинговых правил российским керлингистом Александром Крушельницким не раньше июня.

– Думаем, заседание в CAS пройдет не раньше июня, – приводит РИА "Новости" слова президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева. – Сейчас адвокаты готовят документы, отправляют их в CAS, который отправляет их на согласование для подготовки позиции уже юристам международной федерации. После этого через четыре дня будет назначена точная дата разбирательства.

В феврале на Олимпиаде в Пхенчхане Крушельницкий и Анастасия Брызгалова стали бронзовыми призерами в дабл-миксте, однако допинг-проба спортсмена, взятая во время Игр, дала положительный результат на мельдоний, и россияне были лишены наград. ФКР создала специальную комиссию, задачей которой является расследование ситуации и сбор доказательств невиновности Крушельницкого. Позднее к расследованию подключилось Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В марте ФКР получила уведомление от CAS, согласно которому Крушельницкий может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.