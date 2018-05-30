Брызгалова - о Крушельницком: "Надежд на оправдание не осталось"

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова назвала прошедший сезон самым сложным в ее карьере. На Олимпиаде-2018 она в паре с мужем Александром Крушельницким завоевала бронзу в дабл-миксте, но пара была лишена медели из-за того, что в допинг-пробе супруга был обнаружен мельдоний.

– Прошедший сезон – самый трудный в карьере?

– Да. Однозначно. Слава богу, что он закончен.

– Что останется от него в памяти?

– Конечно, Олимпиаду оттуда никак не вычеркнуть. Тем более, она так тяжело для нас сложилась и такими последствиями закончилась. Но, думаю, эти трудности сделали нас только сильнее. Мы ведь прошли сезон хорошо, выиграли много турниров, и в Пхенчхане неплохо выступили. Вот то, что случилось потом, нас подкосило.

– Как после этого перестроиться и начать новый сезон уже только на позитивной волне?

– Мне кажется, нам уже удалось выдохнуть и расслабиться, отпустить ситуацию. Спортсмены ребята сильные, мы все это пережили. Один раз проплакались, перешагнули это дерьмецо и пошли дальше. Я уже сыграла с девчонками женский чемпионат России, и в следующем сезоне продолжу. Думаю, все нормально будет. Мы сейчас отдохнем в июне и с новыми силами приступим к тренировкам.

– Есть ли у вас еще надежда, что Александра в итоге оправдают?

– Нет. Поскольку нам назначили слушания только на сентябрь, а какого-либо продвижения мы не видим. Поэтому, конечно, готовимся к худшему. Саша переносит все тяжело, но старается вида не показывать. Тренируется, надеется скоро вернуться играть. Что, если дадут четыре года дисквалификации? Займемся семейными делами, а потом все равно вернемся. (Антон БАБОШИН)

Полная версия интервью с Анастасией Брызгаловой - скоро в "СЭ"