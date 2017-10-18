20:53 | КЕРЛИНГ

Беланов ушел с поста председателя тренерского совета Федерации керлинга России


Тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов покинул пост председателя тренерского совета Федерации керлинга России. Ранее он высказывался за отказ от совмещения постов тренера сборной и главы тренерского совета.

- Я ушел с поста председателя тренерского совета, - цитирует ТАСС Беланова. - Не согласен с позицией федерации по отбору команд, с решением, принятым в мае, об изменении подготовки к Играм. Команда Сидоровой выступает очень бледно.

В мае исполком федерации керлинга принял решение, что команда Анны Сидоровой, которая стала серебряным призером чемпионата мира 2017 года, выступит на Олимпиаде-2018 без отбора. Являющаяся чемпионом Европы 2016 года команда Виктории Моисеевой, которую тренирует Беланов, также претендовала на участие в Олимпиаде. Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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http://tass.ru/sport/4658215

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