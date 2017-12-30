Анна Сидорова - о поражении от команды Моисеевой: "Спорт есть спорт"

Скип Анна Сидорова поблагодарила всех за поддержку. Напомним, что команда Сидоровой 29 декабря уступила составу Виктории Моисеевой в пятом матче отбора на Олимпиаду-2018. Общий счет встречи стал 4:1 в пользу команды Моисеевой, которая представит Россию на Играх.

- Спорт есть спорт. Большое человеческое спасибо всем, кто был и есть рядом! Девочки, спасибо за нашу командную семью, - написала на своей странице в Инстаграме Сидорова.

Суперсенсация в керлинге: Сидорова не едет на Олимпиаду