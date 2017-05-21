Анна Сидорова: "Мы взяли реванш за поражение хоккеистов"

Скип сборной России Анна Сидорова прокомментировала победу своей команды над канадками в финале турнира Arctic Cup в Дудинке. Российская команда выиграла со счетом 5:3. Напомним, что хоккейная сборная проиграла Канаде со счетом 2:4 в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017.

– Мы очень расстроены, что у российской хоккейной сборной накануне не получилось в полуфинале чемпионата мира, – сказала Сидорова. – Можно сказать, что мы своеобразно отомстили канадцам. Так что после нашей сегодняшней победы счет минимум 1:1. Против такого титулованного соперника как действующая чемпионка Олимпийских игр Дженнифер Джонс играть было непросто. Мы волновались, но это быстро прошло. Мы приехали в Дудинку для того, чтобы победить, и я рада, что у нас это получилось.

В матче за третье место на турнире Arctic Cup еще одна российская команда – действующие чемпионки Европы со скипом Викторией Моисеевой оказались сильнее двукратных чемпионок мира из Швейцарии со скипом Алиной Петц со счетом 5:4. (Олег ШАМОНАЕВ)