Анастасия Брызгалова: "Победа в отборе на чемпионат мира далась нелегко"

Вице-скип сборной России Анастасия Брызгалова подчеркнула, что победа в отборе на чемпионат мира в миксте в Казани далась нелегко, несмотря на крупный счет. Команда Александра Крушельницкого во вторник одержала победу в отборе на чемпионат мира над командой скипа Сергея Глухова со счетом 4-1.

- На самом деле каждая игра в отборе давалась нам довольно тяжело, несмотря на такой счет в серии, - приводит "Р-Спорт" слова Брызгаловой. - В каждой игре был какой-то определенный энд, в котором мы брали преимущество и уже не отпускали свое. Нам было очень важно получить право сыграть на чемпионате мира, потому что в этой дисциплине мы выиграли чемпионат России и Кубок страны. Проигрывать нам было нельзя, тем более чемпионат мира домашний. Никогда у нас еще такого опыта не было.

Хочется, конечно, еще одно золото. Каждому спортсмену хочется всегда бороться только за первое место, и нам в том числе! Шансы, мы надеемся, у нас хорошие.

Мы играем в обычный керлинг, но только с мальчиками. С ними играть чуть легче - они помогают, больше "свипуют", больше точных бросков получается. Решения все принимает Саша (Крушельницкий. - Прим. "СЭ"), он наш скип и лидер, и мы даже не пытаемся с ним спорить.