Анастасия Брызгалова отказывается от съемок в мужских журналах. И вот почему

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова сказала, что спокойно относится к тому, что многие считают ее секс-символом. На Олимпиаде в Пхенчхане Брызгалова вместе с мужем Александром Крушельницким взяла бронзу в миксте, но впоследствии пара лишилась награды из-за положительной допинг-пробы Крушельницкого на мельдоний.

– Как относитесь к тому, что вас сейчас считают одной из самых узнаваемых спортсменок России?

– Для меня это не слишком заметно. На улицах действительно узнают чаще, чем раньше. Но популярности не настолько много, чтобы от нее становилось тяжело.

- А звание секс-символа, которое появилось у вас в том числе и стараниями СМИ?

– Это приятно, но ничего особенного. Да, поклонники пишут в соцсети, но я не обращаю внимания. У меня муж есть (смеется).

– В мужские журналы звали на фотосессии?

– Звали. Но я сразу отказываюсь. Даже условия не узнавала. Такое – точно нет. (Антон БАБОШИН)

Полностью интервью Брызгаловой - скоро в "СЭ"