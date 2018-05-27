Анастасия Брызгалова - о возможной дисквалификации Крушельницкого: "Скорее всего, дадут два года"

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова ожидает, что ее муж и партнер по дисциплине дабл-микст Александр Крушельницкий будет дисквалифицирован на два года. Напомним, что на Олимпиаде-2018 пара завоевала бронзовые медали, однако в допинг-пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний, и их лишили медалей.

– Александр сейчас работает в Санкт-Петербурге, преподает уроки любителям, тренируется сам, он очень хочет выйти на лед, я вижу в нем кипящее желание играть, – цитирует ТАСС Брызгалову. – Человек очень зависим от этих эмоций, не представляю, что у него внутри, но он держится. Ожидание завершения дела его только злит, как мне кажется, и это не очень хорошо для наших будущих соперников. Когда Саша в таком состоянии, он готов рвать и метать все, что видит, поэтому, думаю, он вернется и станет еще сильнее.

Хочется, чтобы нам уже сказали – срок дисквалификации такой-то. Ждать и находиться в неведении очень сложно. Насколько я понимаю, четыре года – это максимум, и вряд ли на такой срок дисквалифицируют Сашу. Мы себя не тешим надеждами, смирились с тем, что, скорее всего, дадут два года, просто хотим узнать уже срок.

От нашей федерации идет очень большая поддержка, так же и многие спортсмены (поддерживают). Все говорят, что верят в Сашу и ждут его возвращения на лед, косо на нас мало кто смотрит. Знаю, что международная федерация хорошо к нам относится и понимает всю ситуацию.

Есть, конечно, и такие, мы их знаем, но их единицы. Кто это, говорить не хочу, их интервью есть на просторах интернета.