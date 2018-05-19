Анастасия Брызгалова – о турнире в Заполярье: "Всегда приятно выступать на домашних соревнованиях"

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, которая вместе с мужем Александром Крушельницким была лишена бронзы Олимпиады-2018 из-за положительной допинг-пробы на мельдоний, сказала, что на турнире Arctic Cup, который пройдет в Дудинке, собрался сильный состав участников. Эти соревнования станут для спортсменки первыми в дабл-миксте после дисквалификации ее супруга. На домашнем турнира она выступит в паре с Алексеем Тимофеевым.

– Со льда я не уходила, недавно играла на женском чемпионате России, – сказала Брызгалова. – Что касается турнира в Дудинке, то с начала сезона планировалось участие в нем нашего дуэта. Но поскольку у Саши не получается, мне нужно было подыскать себе пару. Лешу Тимофеева я знаю давно, мы дружим с ним и его девушкой. Поскольку он скип мужской сборной, то выполняет последние броски. И для меня в паре сохраняется привычный порядок – он ставит последний камень, я – в середине. Плюс у него богатый опыт, это хороший спортсмен. Я предложила ему сыграть, и он согласился.

– Чего ждете от Дудинки и турнира?

– Ни разу не была за Полярным кругом. Конечно, интересно узнать, что такое полярный день, когда и днем и ночью светло. Еще я видела на фотографиях, как девушки в прошлом году гладили северных оленей. Они с такими мохнатыми рожками, прикольные. А вообще все международные турниры у нас проводят на высоком уровне – придумывают всякие вещи на открытие, закрытие, развлечения для спортсменов. Всегда приятно выступать на домашних соревнованиях.

– Что скажете по составу участников, с кем хотелось бы встретиться?

– Состав сильный, придется непросто. Особенно поразила канадско-шведская пара, Рэйчел Хоман и Никлас Эдин. К сожалению, мы с ними в разных группах, но, может, удастся попасть на них в плей-офф? С канадцем Ридом Карратерсом и его партнершей мы встречались на ЧМ – интересно будет сыграть, мы как раз в одной группе. (Антон БАБОШИН)