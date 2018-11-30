Журналисты "Спорт-Экспресса" Голышак, Федоров и Исаева стали лауреатами премии "Энергия побед"

Обозреватель "Спорт-Экспресса" Юрий Голышак и фотокорреспонденты нашего издания Дарья Исаева и Александр Федоров стали победителями и призерами VIII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия побед", торжественная церемония награждения лауреатов которого состоялась в пятницу в Москве.

Конкурс, существующий с 2011 года, совместно проводится Олимпийским комитетом России и Федерацией спортивных журналистов России. В нынешнем году на него было подано более 300 заявок из пяти стран, 33 участника стали финалистами.

Голышак стал лучшим в номинации "Лучшая публикация. Федеральные СМИ" за репортаж о поездке в Дагестан к отцу и тренеру Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу и большое интервью с ним.

А Исаева и Федоров разделили второе место в номинации "Лучший фоторепортаж/фоторабота" среди федеральных СМИ. (Антон Бабошин)