Жуков возглавит Федеральное агентство, которое придет на смену Минспорта?

Сегодня во время заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, как уже сообщал "СЭ", было объявлено о том, что глава Олимпийского комитета России Александр Жуков решил сосредоточиться на работе в Государственной думе и покидает пост, который занимал с 2010 года. Новый глава ОКР будет выбран 1 декабря.

При этом Жуков остается постоянным членом Международного олимпийского комитета от России и главой координационной комиссии по проведению зимних Олимпийских игр 2022 года. Если он решит окончательно завершить свою деятельность в спорте, Россия рискует потерять важнейший голос в МОК.

Не исключено, что Жуков станет вице-премьером, курирующим спорт, туризм и молодежную политику (о том, что они будут снова сведены в одно направление, было объявлено на сегодняшнем совете). Другой вариант – оставляющий свой пост в ОКР вице-спикер Госдумы в ближайшее время встанет во главе Федерального агентства по спорту, туризму и молодежной политике, которое, по слухам, придет на смену нынешнему Минспорта РФ. При этом министр спорта РФ Виталий Мутко, не исключено, в ближайшее время может занять пост вице-премьера.

Подробнее о причинах ухода Жукова из ОКР

и возможных переменах в управлении отечественным спортом –

в материале шефа отдела спорта "СЭ" Олега ШАМОНАЕВА