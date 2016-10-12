Жуков ничего не знает о возможном назначении главой Федерального агентства по делам спорта

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что не обладает информацией по поводу своего якобы возможного назначения на пост главы нового Федерального агентства по делам спорта.

- Ничего по этому поводу не знаю, - приводят РИА "Новости" слова Жукова.

Ранее Жуков в рамках форума "Россия - спортивная держава", проходящего во Владимирской области, заявил о намерении покинуть пост президента Олимпийского комитета России и сосредоточиться на работе в качестве первого заместителя председателя Госдумы. Ожидается, что выборы нового главы ОКР пройдут в декабре.

Жуков в отставке: что это значит?