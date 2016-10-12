10:47 | ХРОНИКА

Жуков ничего не знает о возможном назначении главой Федерального агентства по делам спорта

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Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что не обладает информацией по поводу своего якобы возможного назначения на пост главы нового Федерального агентства по делам спорта.

- Ничего по этому поводу не знаю, - приводят РИА "Новости" слова Жукова.

Ранее Жуков в рамках форума "Россия - спортивная держава", проходящего во Владимирской области, заявил о намерении покинуть пост президента Олимпийского комитета России и сосредоточиться на работе в качестве первого заместителя председателя Госдумы. Ожидается, что выборы нового главы ОКР пройдут в декабре.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161012/1110654077.html

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