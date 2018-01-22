Жена экс-форварда "Локомотива" обвинила его в насилии

Жена бывшего форварда баскетбольного клуба "Локомотив" из Краснодара Симаса Ясайтиса, который в настоящее время выступает за "Литкабелис", обратилась в полицию Латвии с заявлением о насилии, сообщает Delfi.lt. По информации источника, Оксана Пикуль-Ясайтене сообщила, что ее муж нецензурно выражался по отношению к ней, а также применил физическую силу, схватив за руку.

21 января экс-игрок клуба из Краснодара давал показания в одном из полицейских участков Вильнюса. Его доставили в отделение в состоянии алкогольного опьянения (0,94 промилле). Баскетболист был отпущен полицейскими после того, как находился в 1-м комиссариате Вильнюса на протяжении 5 часов.

Издание утверждает, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось нарушить традиционную для таких инцидентов процедуру - в изоляторах временного содержания не нашлось кроватей подходящего размера (рост Ясайтиса - 201 сантиметр). В результате его привезли в комиссариат, а затем отпустили домой.