Желанова автоматически завершила работу в Минспорте после ухода Мутко

Бывший советник министра спорта по антидопинговым вопросам Наталья Желанова автоматически прекратила свою деятельность в связи с тем, что Виталий Мутко теперь не является руководителем этого ведомства. Ранее сообщалось, что Юрий Нагорных по собственному желанию ушел с поста заместителя министра спорта.

- По регламенту министерства спорта, полномочия советников и помощников министра истекают одновременно с окончанием деятельности своего руководителя, - приводит ТАСС слова Желановой. - Меня никто не увольнял, я перестала быть сотрудником Минспорта сразу после ухода Виталия Леонтьевича из министерства.