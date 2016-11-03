13:35 | ХРОНИКА

Желанова автоматически завершила работу в Минспорте после ухода Мутко

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Бывший советник министра спорта по антидопинговым вопросам Наталья Желанова автоматически прекратила свою деятельность в связи с тем, что Виталий Мутко теперь не является руководителем этого ведомства. Ранее сообщалось, что Юрий Нагорных по собственному желанию ушел с поста заместителя министра спорта.

- По регламенту министерства спорта, полномочия советников и помощников министра истекают одновременно с окончанием деятельности своего руководителя, - приводит ТАСС слова Желановой. - Меня никто не увольнял, я перестала быть сотрудником Минспорта сразу после ухода Виталия Леонтьевича из министерства.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3756831

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