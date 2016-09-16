Заседание Совета при Президенте России по спорту состоится 11 октября

Заседание Совета при Президенте России по развитию физической культуры и спорта состоится 11 октября во Владимирской области. Об этом говорится в распоряжении президента страны, которое опубликовано на портале правовой информации.

– Провести 11 октября 2016 года во Владимирской области заседание Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта с повесткой дня "О совершенствовании системы физического воспитания населения. Об итогах ХХХI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия), – говорится в сообщении.