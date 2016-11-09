Законопроект о спорте не считает нарушением применение допинга по терапевтическим исключениям

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал нижней палате принять во втором (а также в третьем, окончательном) чтении законопроект о правовом регулировании профессионального спорта. В одном из пунктов рекомендовано не привлекать к ответственности спортсменов, использующих запрещенные препараты согласно терапевтическим исключениям (TUE). Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи сообщила заместитель министра спорта Наталья Паршикова.

- В проекте федерального закона у нас появилось понятие терапевтического использования запрещенных средств согласно стандарту ВАДА (Всемирного антидопингового агентства). Если запрещенное вещество используется по терапевтическому разрешению, то оно не подпадает под нарушение, - цитирует ТАСС Паршикову.

Ранее хакерская группа Fancy Bears, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, опубликовала на своем сайте списки спортсменов, имевших разрешение на применение запрещенных веществ. Среди указанных атлетов оказались американская теннисистка Серена Уильямс, американская гимнастка Симона Байлз, испанский теннисист Рафаэль Надаль, российский боксер Михаил Алоян.