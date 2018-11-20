Загитова, Дацюк и Мельникова претендуют на звание спортсмена года по версии Минспорта

Стали известны номинанты на национальную спортивную премию Министерства спорта России. Голосование стартовало 20 ноября на официальном сайте ведомства.

На звание "спортсмен года" претендуют хоккеист Павел Дацюк, легкоатлет Сергей Шубенков и лыжник Александр Большунов.

Награда в номинации "спортсменка года" может достаться фигуристке Алине Загитовой, фехтовальщице Инне Дериглазовой и гимнастке Ангелине Мельниковой.

На звание "тренер года" претендуют рулевой сборной России по футболу Станислав Черчесов, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе и тренер легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян.

Награждение лауреатов состоится 4 декабря.