Задержан подозреваемый в убийстве Андрея Драчева

Подозреваемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева был задержан, информируе AmurMedia. Отмечается, что сразу после задержания, адвокаты подозреваемого начали активную деятельность по переквалификации вменяемой статьи на более легкую.

Как сообщалось ранее, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, что чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев получил серьезную черепно-мозговую травму в результате драки двух мужчин у кафе в центре Хабаровска и позже скончался в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".