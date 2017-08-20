Задержан подозреваемый в убийстве Андрея Драчева

Подозреваемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева был задержан, информируе AmurMedia. Отмечается, что сразу после задержания, адвокаты подозреваемого начали активную деятельность по переквалификации вменяемой статьи на более легкую.
Как сообщалось ранее, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Напомним, что чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев получил серьезную черепно-мозговую травму в результате драки двух мужчин у кафе в центре Хабаровска и позже скончался в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
L95
Зря чурку не пристрелили при задержании
18:57
PvsZ
Vlаdimir, читай внимательно: УМЫШЛЕННОЕ причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальная санкция по 111.4 - до 15 лет, так же, как по 105.1, так что не принципиально важно, по какой из этих статей будут квалифицировать, всё будет зависеть от толщины кошелька обвиняемого и мастерства его адвокатов.
18:50
Тополь-М
Ни о чем, кроме убийства, здесь речи идти не может.
18:47
Vlаdimir
Откуда там "по неосторожности"? Это все равно что заявить убийце, что он не знал что пистолет стреляет. Человек достаточно хорошо владеет приемами рукопашного боя. Не каждый сможет так пробить в голову. Как и не каждый так броситься на добивание. Его нужно сажать надолго и всерьёз!
18:37