Задержан организатор перевозки детей, попавших в аварию под Ханты-Мансийском

Следственный комитет продолжает проверку обстоятельств ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в результате которого погибли 12 человек. На этом автобусе детская команда возвращалась с соревнований. Как сообщает официальный сайт СК ХМАО, задержан представитель ИП из Нефтеюганска, организовавшего предоставление транспортных услуг.

СК провел ряд допросов причастных лиц, сделал несколько экспертиз, и работа над этим продолжается.

Напомним, в салоне автобуса, который столкнулся с грузовиком, находились 34 пассажира, в том числе 27 детей.