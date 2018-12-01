Юрий Розанов выиграл премию "Народный голос спорта"

Юрий Розанов стал лауреатом "Голос спорта", учрежденной Российской ассоциацией комментаторов (РАСК), в номинации "Народный голос спорта". Напомним, голосование в этой номинации проводилось на сайте "СЭ".

Отметим, что для Розанова это вторая премия "Голос спорта" за церемонию – ранее сегодня он выиграл в номинации "Лучший спортивный комментатор по версии РАСК".Церемония вручения проходит в Москве, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) на Лужнецкой набережной. (Ярослав Сусов, Иван Торопцев)