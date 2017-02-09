Юрий Борзаковский: "Ничего оскорбительного в словах Виталия Мутко нет"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский отметил, что ничего оскорбительного в адрес тренеров в словах вице-премьера РФ Виталия Мутко не было. Ранее президент РФС заявил, что "многие тренеры просто не знают, как работать без допинга". Бывший главный тренер сборной России, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны с ЦСКА и "Аланией", депутат Госдумы Валерий Газзаев подчеркнул, что Мутко оскорбил весь тренерский цех.

– Не совсем понимаю реакцию Валерия Газзаева на слова Мутко, – цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. – Я читал вчера высказывание Виталия Леонтьевича. Ничего оскорбительного в адрес "всего тренерского цеха" я там не увидел. Приведенные слова – это просто констатация факта того, что у нас, у легкой атлетики, было, и тех кардинальных изменений, которые идут сейчас. Я подчеркиваю, речь идет именно о легкой атлетике.

Мы сейчас находимся в стадии глобальной перестройки. Перестройки всего, по всем направлениям. В том числе, и в плане антидопинга. Старое отживает. Новое пробивает себе дорогу. Это тот самый факт, о котором и говорит Виталий Леонтьевич.

Я также не соглашусь с обвинением Мутко в том, что в его бытность на посту министра нашу сборную отстранили от Игр в Рио. Да, беда в легкоатлетическую семью пришла именно в то время, когда нынешний вице-премьер возглавлял министерство спорта. Но это не его личная вина. Причин нашего нынешнего положения много. Какие-то объективные, но немало и субъективных, ни от кого из нас не зависящих. Много различных факторов, которые сошлись одновременно на одном виде спорта. Тот кризис, который мы сейчас имеем, – это беда! И пытаться винить в ней одного человека, на мой взгляд, некорректно.