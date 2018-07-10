Юные футболисты, спасенные из пещеры в Таиланде, заработали гипотермию и не приедут на финал ЧМ-2018

Восемь юных футболистов, спасенных из затопленной пещеры Кхао Ланг в Таиланде, получили гипотермию (переохлаждение) и содержатся в карантине, сообщает ThaiArmedForce.com. Согласно заявлением врачей, все дети получили различные инфекции, у двух обнаружена инфекция легких – гистоплазмоз, который развивается в закрытых пространствах, где обитают птицы и летучие мыши.

На данный момент все спасенные дети находятся по присмотром врачей, родителей к ним не пускают. При этом доктора заявили, что дети из-за своего состояния не смогут принять предложение президента ФИФА Джанни Инфантино и приехать на финал ЧМ-2018.

Напомним, 12 детей из футбольной команды и их тренер пропали без вести 23 июня, их обнаружили спустя десять дней. 8 июля началась операция по эвакуации группы, на сегодняшний день в пещере осталось четыре ребенка и их тренер.