Ярославская область получит из федерального бюджета около 13 миллионов рублей на обновление материальной базы спортшкол

В 2017 году Ярославская область получит 12,9 миллиона рублей на закупку спортивного оборудования для спортивных школ в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы". Средства будут направлены на обновление материально-технической базы двух спортивных учреждений Рыбинска.

Более 3 миллионов рублей пойдет на приобретение инвентаря для школы олимпийского резерва "Темп". Она специализируется на пяти видах спорта: триатлоне, полиатлоне, морском многоборье, пулевой стрельбе и плавании.

Еще порядка 10 миллионов рублей будет потрачено на закупку оборудования для спортивной школы олимпийского резерва №4. Ее профиль – лыжные гонки, шорт-трек и полиатлон (зимнее многоборье).

Напомним, в 2017 году Ярославская область также получит федеральную субсидию в размере 50 миллионов рублей на строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону в "Демино" в Рыбинском муниципальном районе.

– По поручению врио губернатора Дмитрия Миронова Правительство области проводит большую работу для получения государственной поддержки приоритетных направлений развития региона, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Развитие спортивной инфраструктуры, улучшение материально-технической базы спортивных учреждений – это необходимое условие для популяризации здорового образа жизни, вовлечения в занятия спортом населения, подготовки спортсменов, развития спорта высших достижений.