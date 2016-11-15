Янез Кочиянчич: "ЕОК надеется на скорое освобождение Хикки"

Исполняющий обязанности президента ЕОК Янез Кочиянчич отметил, что руководство Европейских олимпийских комитетов продолжает верить в невиновность бывшего главы организации Патрика Хикки, арестованного во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по подозрению в причастности к незаконной торговле билетами на Играх-2016. В октябре стало известно, что бывшему члену МОК требуется операция на сердце.

– Мы убеждены, что Патрик Хикки обвиняется в нарушениях, которых не совершал, – приводит ТАСС слова Кочиянчича. – Кроме того, как всем известно, в силу возраста у Хикки серьезные проблемы с сердцем. Надеемся на скорое его освобождение. Мы не требуем жалости, но требуем справедливости и человеческого отношения.

В настоящее время 71-летний ирландец находится под домашним арестом в Бразилии и не может покинуть страну.



