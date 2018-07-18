Winline разыграл спорткар, игрок получил Porsche Panamera

Winline вручил Porsche Panamera самому везучему и упорному игроку. Финал розыгрыша состоялся во флагманском клубе компании на Новослободской. На мероприятие были приглашены все финалисты со счастливыми билетами, номера которых заканчивались на 115. Напомним, что по оригинальному условию Winline, финалистов определила сборная России на чемпионате мира. Первая цифра из трех – это количество голов, забитых на ЧМ сборной. Так как Россия забила больше 10 голов, то результат считался без десятков. Две последние цифры – это минута последнего гола сборной на ЧМ. Поскольку последний гол был забит в дополнительное время, при подсчете результатов сотни отбрасывались. Таким образом, получилось 115 – всего 11 голов на ЧМ, последний на 115-й минуте.

Помимо главного суперприза, Porsche Panamera 4S, Winline вручил каждому финалисту по 10 000 рублей фрибетом, а также разыграл еще пять бесплатных ставок по 100 000 рублей.

За всем происходящим можно было следить в прямой трансляции, запущенной специально для игроков, которые не смогли лично посетить пункт приема ставок Winline на Новослободской.

Ведущими праздничного вечера были друзья и эксперты команды Winline – Нобель Арустамян и Роман Гутцайт.

Выбрать главного счастливчика доверили специальному гостю Олегу Кесельману – российскому автогонщику, чемпиону России в классе "Туринг", неоднократному победителю различных европейских и российских чемпионатов, участнику Deutsche Tourenwagen Challenge, 24 Hours of Nurburgring, Landstreckenpokal, Porsche Carrera Cup, Porsche Supercup, ралли Transsyberia.

Обладателем главного суперприза стал Дмитрий с номером билета 119115. Победитель долго не мог поверить в случившееся и осознать, что стал обладателем спорткара.