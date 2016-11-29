Попавший в авиакатастрофу вратарь "Шапекоэнсе" Данилу все-таки скончался, сообщает ESPN. Ранее мать и сестра футболиста опровергли эту информацию, заявив, что Данилу просто перевели в другую больницу. Также информацию о гибели голкипера подтверил пресс-атташе бразильского клуба "Сианорти" Мартинс Нету, который ранее находился в доме семьи Данилу.

Авиакатастрофа произошла в понедельник недалеко от колумбийского города Медельин, куда футболисты и персонал "Шапекоэнсе" летели на первый матч финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Из 81 человека, находившегося на борту, выжило, по последним данным, шестеро.

"Шапекоэнсе": Страшный финал перед финалом