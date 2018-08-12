Восходящая звезда плаванию умерла после встречи с медузой

7-летняя пловчиха Гайя Тримарки погибла во время путешествия со своими родителями на Филиппины, сообщает Sun. Специалисты называли девочку одной из самых перспективных представительниц своего вида спорта в Италии и мире – она неоднократно выигрывала соревнования в своей возрастной категории.

Во время отпуска юная спортсменка любила собирать ракушки. Во время одного из погружений на нее напала опасная медуза. По словам матери, на пляже не оказалось ни спасателей, ни аптечки. Первую помощь 7-летней Тримарки попытался оказать лодочник – он обработал места ожогов бензином, пытаясь "прижечь" раны. В течение часа девочку привезли в больницу, но врачи не успели ее спасти.

Медики диагностировали у девочки острую аллергическую реакцию – она и стала причиной смерти.