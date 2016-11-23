20:04 | ХРОНИКА

Воробьев уволен с поста главы Москомспорта

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Алексей Воробьев уволен с поста главы департамента физкультуры и спорта Москвы, сообщает mskagency.ru. Также он освобожден от государственной гражданской службы. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о создании департамента спорта и туризма в рамках оптимизации подготовки и проведения ЧМ-2018.  

К новому департаменту присоединяется департамент физкультуры и спорта, главой организации станет Николай Гуляев. Ранее он занимал пост первого заместителя руководителя Москомпорта. 

Должность руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы будет занимать Виталий Сучков.

Дополнительная информация

http://www.mskagency.ru/materials/2610889

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