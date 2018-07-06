Во время операции по спасению детей из пещеры в Таиланде погиб водолаз. Фото AFP

Аквалангист Саман Гунан погиб во время операции по спасению заблокированных в затопленной пещере детей в Таиланде, сообщает Khaosod со ссылкой на местные власти.

По данным издания, 38-летний Гунан, бывший "морской котик", добровольно участвовал в спасательной операции. Он доставлял баллоны с кислородом в пещеру, но после очередного заплыва на обратном пути потерял сознание.

- Его работой было доставлять кислород, - заявил заместитель губернатора области Чанг Раи Пассакорн Буньялак. - Но ему не хватило кислорода на дорогу обратно.

Напомним, детская футбольная команда и их тренер пропали без вести еще 23 июня в пещере Кхао Луанг в заповеднике Понг Пха. Позже сотрудники заповедника обнаружили их велосипеды и вещи у входа в пещеру, однако пройти в нее не смогли - из-за сильных дождей вход оказался затоплен. 25 июня к поискам группы в переполненной водой пещере подключился спецназ ВМС Таиланда, и лишь 2 июля военные спасатели смогли найти всех детей и тренера живыми. С тех пор их пытаются эвакуировать.

Ранее свою помощь в операции предложило МЧС России.

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