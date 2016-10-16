Во время ежегодного гонконгского заплыва погиб человек

Мужчина в возрасте около 40 лет утонул во время ежегодного заплыва на 1500 метров в гавани Гонконга, сообщает AFP. Участника заплыва доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Еще один участник заплыва - женщина пожилого возраста - в ходе заплыва потеряла сознание. На данный момент она находится в реанимации. По информации агентства, возмущение прессы взывало малое количество спасателей на соревновании - 120, на 10 человек больше, чем год назад. Число участников заплыва с 2015 года выросло с 500 до 3000 человек.

Пловцы были разделены на несколько групп, в зависимости от подготовки участников. Оба пострадавших плыли среди наименее подготовленных спортсменов. Это первый случай смерти в гонконгском заплыве. Соревнования регулярно проводятся с 2011 года.



