Во Внукове по подозрению в краже сумки задержан Михаил Бутурлин

Известный советский хоккеист, судья и хоккейный администратор Михаил Бутурлин подозревается в краже сумки в аэропорту Внуково, информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.
Сообщается, что 4 сентября при прохождении досмотра у одного из пассажиров пропала сумка, в которой были документы и крупная сумма денег. В ходе проверки записей камер видео наблюдения полиция установила и задержала подозреваемого в краже, которым оказался Бутурлин.
Также сообщается, что 60-летнего экс-хоккеиста доставили в отдел полиции, от дачи показаний он отказался. В настоящий момент по факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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