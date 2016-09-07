17:20 | ХРОНИКА

Во Внукове по подозрению в краже сумки задержан Михаил Бутурлин

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Известный советский хоккеист, судья и хоккейный администратор Михаил Бутурлин подозревается в краже сумки в аэропорту Внуково, информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.

Сообщается, что 4 сентября при прохождении досмотра у одного из пассажиров пропала сумка, в которой были документы и крупная сумма денег. В ходе проверки записей камер видео наблюдения полиция установила и задержала подозреваемого в краже, которым оказался Бутурлин.

Также сообщается, что 60-летнего экс-хоккеиста доставили в отдел полиции, от дачи показаний он отказался. В настоящий момент по факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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