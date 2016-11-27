Власти Москвы подтвердили гибель Елисеева

В правоохранительных органах Москвы подтвердили, что бывший чемпион России по классическим шахматам Юрий Елисеев погиб на северо-западе Москвы, сорвавшись с балкона своей квартиры на 12-м этаже. В пресс-службе полиции факт обнаружения тела молодого человека с признаками падения с высоты по данному адресу подтвердили, не уточнив других подробностей.

– Молодой человек упал с 12-го этажа, по предварительным данным, перелезая на балкон соседней квартиры, – цитирует пресс-службу полиции ТАСС. – Инцидент произошел в доме 16, корп. 1 на Пятницком шоссе накануне в 23:30 мск. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Елисеев становился чемпионом мира среди кадетов 2012 года, в 2013 году получил звание гроссмейстера, в возрасте до 16 лет выигрывал чемпионат России по классическим шахматам. В этом году он стал победителем ежегодного фестиваля Moscow Open. В мировом рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) юный спортсмен занимал 212 место (42 – в России).

Российская шахматная федерация выразила соболезнования в связи с гибелью Елисеева