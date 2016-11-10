Власти Кувейта подадут ответный иск к МОК на 1 миллиард долларов

Власти Кувейта подадут иск на один миллиард долларов к МОК в гражданский суд Лозанны, сообщает Inside the Games. Это решение было принято в качестве ответной меры на иск МОК, который подал в суд на новый НОК Кувейта из-за использования олимпийских брендов и названий. Напомним, в октябре 2015 года исполнительный комитет МОК дисквалифицировал НОК Кувейта из-за вмешательства правительства страны в его деятельность. После этого в стране был создан новый олимпийский комитет, который возглавил шейх Фахад Джабер Алали Аль Сабах.

Из-за дисквалификации НОК спортсмены из Кувейта выступали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро под флагом МОК.