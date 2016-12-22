Владимир Стржалковский: "Динамо" сократило фонд заработной платы на 32 процента"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский после заседания президиума центрального совета клуба заявил о принятии бюджета общества с дефицитом, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Состоялось заседание президиума ЦС "Динамо". Основные вопросы – утверждение бюджета ЦС на 2017 год, рассмотрение вопроса о возможном приобретении акций футбольного клуба, вопросы о расторжении ряда инвестиционных сделок, награждение победителей, создание специальных рабочих групп.

Первый вопрос: утвержден бюджет общества с дефицитом. Он очень скромный, урезан почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Доходы рассчитаны на 317 миллионов рублей, включая 200 миллионов по федеральной целевой программе, 22 миллиона мы получаем из бюджета через Минспорта на спортивные мероприятия, остальные доходы идут от аренды, субаренды, они незначительные – около 100 миллионов рублей всего лишь.

Расходы – 477 миллионов, то есть 160 миллионов – дефицит. Из них заработная плата – 91 миллион рублей. Было у нас раньше 180 человек, сейчас сократили до 114. Фонд заработной платы сократили на 32 процента.

Расходная часть увеличится в 2017-м на работу с детьми, ветеранами и со СМИ.