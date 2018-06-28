Владимир Путин вручил ордена Фетисову, Тарпищеву и Конюхову

В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля. Президент Владимир Путин лично вручил ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании, медицине, сельском хозяйстве, производственной деятельности.

Также награды были вручены за достижения в обласит спорта. Орден "За заслуги перед отечеством" II степени получил Вячеслав Фетисов (первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи). Орден "За заслуги перед отечеством" III степени получили Шамиль Тарпищев (президент Федерации тенниса России) и Владимир Чагин (директор КамАЗ-Автоспорт). Орден "За заслуги перед отечеством" IV степени получил Иван Душарин (тренер спортивной команды федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб Армии").

Орден Почета получили Олег Матыцин (президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) и Федор Конюхов (руководитель Школы путешественников Федора Конюхова).

Орден Дружбы получил Вячеслав Аминов (президент Федерации современного пятиборья России).