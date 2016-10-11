17:47 | ХРОНИКА

Владимир Путин: "Воссоздание физкультурно-спортивных обществ обоснованно и перспективно"

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Президент России Владимир Путин поддержал идею воссоздания в России физкультурно-спортивных обществ. Он отметил, что существующей на сегодня организационной структуры недостаточно.

– По-прежнему остро стоит вопрос вовлечения в спорт экономически активного населения, – сказал Путин на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслируется в эфире телеканала "Россия 24". – Существующей на сегодня организационной структуры недостаточно. В этой связи предложение рабочей группы нашего совета воссоздать физкультурно-спортивные общества, безусловно, обоснованно и перспективно.

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