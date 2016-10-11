Владимир Путин: "В России спорт вновь обрел притягательный образ"

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Россия – спортивная держава" заявил о намерении государства и дальше прилагать усилия к развитию массового спорта в стране, передает из Коврова спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Спорт вновь обрел притягательный образ, – сказал Путин. – Выбор в пользу спорта становится тенденцией в нашей стране, это становится модным. Государство будет приветствовать всех тех, кто способствует созданию дворовых команд, развитию школьного и студенческого спорта, будет поддерживать физкультурно-спортивные организации и движение ГТО, стимулировать малый и средний бизнес создания спортивного инвентаря и оборудования. Надо уже сейчас работать и над задачами следующего периода развития.