Владимир Путин: "Тенденции мирового спорта требуют пересмотра системы подготовки резерва"

Президент России Владимир Путин призвал унифицировать стандарты и принципы спортивной подготовки. По его словам, тенденции мирового спорта и новые вызовы требуют пересмотра системы подготовки спортивного резерва.

- Система спортивной подготовки детей и молодёжи у нас есть, она складывалась десятилетиями, но современные тенденции мирового спорта, новые возможности науки и технологий, а также новые вызовы диктуют необходимость серьёзного пересмотра сложившихся методик и подходов, - цитирует ТАСС Путина.

Напомним, Путин проводит в Краснодаре заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Основные темы обсуждения - развитие системы подготовки спортивного резерва, а также план борьбы с допингом в российском спорте.