Владимир Путин: "Спорт, молодежную политику и туризм будет курировать один вице-премьер"

Президент России Владимир Путин на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслируется в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что в ближайшее время у спорта, молодежной политики и туризма появится один куратор. По словам главы государства, эту работу должен взять на себя вице-премьер. Напомним, сейчас за спорт в правительстве отвечает Аркадий Дворкович, а за молодежную политику и туризм – Ольга Голодец.

– Мы с председателем правительства обсуждали вопросы сфер, близких к спорту, – молодежная политика, туризм, – сказал Путин. – Спорт, молодежь, туризм – сферы очень близкие, их нужно объединить в один комплекс и поручить курирование этой работы одному вице-премьеру России. Правительство сделает конкретные, в том числе кадровые предложения в то же время.