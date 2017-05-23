Владимир Путин: "С информаторами связаны трагические страницы в нашей истории"

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, где глава НОАК Виталий Смирнов представил Национальный план по борьбе с допингом, подчеркнул, что ВАДА поддерживает идею создания института информаторов. По словам главы государства, важно, чтобы подобная практика не перекочевала в другие сферы жизни.

- ВАДА поддерживает одну идею всячески - речь идет о проработке вопроса института информаторов. Для нашей страны это имеет особое звучание, - сказал Путин. - Мы хорошо знаем, что с этим институтом, как ни печально, связаны трагические страницы в нашей истории, массовые сталинские политические репрессии. Для нас это имеет особое значение.

И если ВАДА настаивает, я понимаю разработчиков плана. Но важно, чтобы этот институт плавно не перекочевал в другие сферы нашей жизни. Относиться к этому нужно осторожно, имея в виду благородную цель - формирование нетерпимого отношения к допингу и обеспечение чистоты российского спорта. Это задача номер один. Мы должны работать по достижению этой главной цели. (Елена СОБОЛЬ)