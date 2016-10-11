Владимир Путин: "Россия набрала хорошие темпы по развитию массового спорта в стране"

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране набраны хорошие темпы развития массового спорта. При этом, по словам Путина, надо двигаться дальше.

– У нас 43,5 млн человек занимается спортом, но это еще не дотягивает до некоторых стран – наших соседей, – приводит ТАСС слова Путина. – Мы еще должны здесь многое сделать. Но темп набран хороший, мы будем двигаться в этом направлении и дальше.

Очень рассчитываем на то, что наши контакты с вами, руководителями международных спортивных организаций, будут продолжаться на самом высоком уровне во имя развития спорта и в наших странах, и в мире во имя укрепления олимпийского движения, ну и самое главное – в интересах миллионов людей.