Владимир Путин потребовал организовать в России Спартакиады с участием иностранцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить проведение в стране Спартакиад с участием иностранных спортсменов. По словам главы государства, это должно придать соревнованиям зрелищность и остроту борьбы.

"Прошу правительство обеспечить подготовку и проведение Спартакиад", - приводит ТАСС слова Путина.

Глава государства напомнил, что решение о проведении летних и зимних всероссийских Спартакиад принималось еще в 2013 году, но так и не было выполнено.

"Вместе с тем, национальные комплексные соревнования самого высокого уровня - большой спортивный праздник, объединяющий страну, - сегодня как никогда актуален, - продолжил Путин. - Более того, надо предусмотреть участие и зарубежных атлетов, что придаст состязаниям зрелищность и остроту борьбы, сделает их привлекательными как для зрителей, так и для принимающих их регионов".