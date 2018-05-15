Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства. Известно, кто будет руководить деятельностью Минспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", сообщает пресс-служба Кремля.

Установлено, что "председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства – министра финансов, заместителя председателя правительства – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства".

В структуре федеральных органов исполнительной власти среди федеральных министерств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, приводится в том числе Министерство спорта Российской Федерации.

7 мая российское правительство в полном составе сложило полномочия перед Президентом, вступившим в должность. В тот же день Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Дмитрий Медведева для назначения премьер-министром. Она была утверждена 8 мая.

Сегодня Медведев пообещал главе государства представить кандидатов в министры в пятницу, 18 мая.