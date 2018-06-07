Владимир Путин объяснил назначение Виталия Мутко вице-премьером по строительству

Президент России Владимир Путин считает логичным назначение бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко на пост вице-премьера, курирующего строительную отрасль. По словам главы государства, у Мутко есть большой потенциал на новой должности.

Во время "Прямой линии" моряки попросили разрешение рисовать на кораблях портреты Мутко для их непотопляемости. На это глава государства ответил, что корабли и так не тонут.

– В отношении Мутко много разговоров, слухов. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет, – подчеркнул Путин. – Несмотря на то, что его английский язык нуждается в совершенствовании, за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера, немало сделано в этой сфере. Достаточно посмотреть, чего и сколько построено в сфере спорта и физкультуры.

Надо обращаться не к эмоциональной стороне его деятельности, а к фактической стороне. Если реально проанализировать, то увидим, что сделано немало. Те же все объекты Олимпиады в Сочи – ими тоже занимался Мутко. Мы как раз говорили, что создано, как это эффективно используется. А построенные к чемпионату мира стадионы? Это тоже Мутко делал. Я все понимаю. Но я исхожу не из эмоциональных оценок, а из реалий. Разумеется, ему нужно многое сделать, чтобы он проявил свои лучшие качества на новом месте.

Путин подчеркнул: отправить Мутко на пенсию - невозможно