Виталий Смирнов: "У России есть возможность создать самую передовую в мире систему противодействия допингу"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов выразил уверенность в том, что Россия может создать самую передовую в мире систему противодействия допингу. По его словам, реализация плана борьбы с допингом и его последующая реализация позволят стране сделать шаг в правильном направлении.

– Мы считаем, что надо больше доверять национальным федерациям, – сказал Смирнов. – Ведь как ни крути, именно здесь сосредоточены профессионалы по тому или иному виду спорта. Они ближе к спортсменам, к командам. Почему бы не дать федерациям больше самостоятельности, например, в вопросах утверждения главных тренеров и прочих специалистов, работающих со сборными?

От решений, принятых нами, во многом будет зависеть судьба следующих поколений спортсменов. У нашей страны есть возможность выйти из этого ситуации в роли мирового лидера. Но для этого нам необходимо не ждать, а действовать самим. Мы имеем возможность создать самую передовую в мире систему противодействия допингу. Здесь также важно подчеркнуть, что мы вправе рассчитывать на то, что аналогичные подходы к борьбе с допингом будут приняты и в других странах.

Уверен, что Национальный план борьбы с допингом и его последующая реализация позволят России сделать шаг в правильном направлении. (Елена СОБОЛЬ)