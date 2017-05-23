Виталий Смирнов: "Министерство спорта порой подменяет собой Олимпийский комитет и федерации"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов подчеркнул, что некоторые спортивные федерации на данный момент утратили свое место в системе управления. По его словам, в России функции развития массового и профессионального спорта, подготовки к Олимпийским играм, а также надзор и контроль в сфере спорта свелись в одно ведомство.

– В рамках нашей работы над Национальным планом мы не могли обойти своим вниманием действующую систему управления спорта в нашей стране, – сказал Смирнов. – МОК, ВАДА отводят большую роль в борьбе с допингом национальным федерациям по видам спорта. В то же время, мы видим, что некоторые наши федерации утратили свое место в системе управления и не имеют должных полномочий.

Известно, что мировое спортивное движение регулируется и управляется общественными организациями – Международным олимпийским комитетом и международными федерациями. В своем взаимодействии со странами, эти организации предпочитают иметь дело с аффилированными себе структурами – то есть, соответственно, с Национальными олимпийскими комитетами и федерациями. Формат этого взаимодействия четко прописан в соответствующих хартиях и уставах. У нас же функции по обеспечению подготовки в спорте высших достижений зачастую переходят в государственный орган власти.

Ситуация, когда в России функции развития массового и профессионального спорта, подготовки к Олимпийским играм, а также надзор и контроль в сфере спорта, свелись в одно ведомство, приводит к неверному смещению приоритетов. Министерство порой подменяет собой Олимпийский комитет и федерации. (Елена СОБОЛЬ)